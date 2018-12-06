Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklı Para Alacaklarına İlişkin Takibin Uyap Bünyesinde Oluşturulan...
Abonelik sözleşmelerinden kaynaklı para alacaklarına ilişkin takibin UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılmasını öngören ve konkordatoya ilişkin düzenlemeleri revize eden kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Abonelik sözleşmelerinden kaynaklı para alacaklarına ilişkin takibin UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılmasını öngören ve konkordatoya ilişkin düzenlemeleri revize eden kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı