Abla kardeş kavgası kanlı bitti! Kavgada kaç ölü ve yaralı var?
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Abla kardeş kavgası kanlı bitti! Kavgada kaç ölü ve yaralı var?

Maltepe'de geç saatlerinde iki kardeşler arasında kavga çıktı. İki kardeşi ayırmak isteyen anne bıçakla yaralandı.

Abla kardeş kavgası kanlı bitti! Kavgada kaç ölü ve yaralı var?
25.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:40

Maltepe'de gece saatlerinde aile arasında çıkan tartışma sabah saatlerinde de devam etti. Abla-kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken anne, kolundan bıçakla yaralandı.

TARTIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ

Olay, Fındıklı Mahallesi Ataman Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddedeki bir binada oturan abla kardeş arasında saat 02.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle karakola giden aile birbirlerinden şikayetçi olmayınca evlerine geri döndü. Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre saat 07.30 sıralarında abla kardeş arasında tekrar tartışma çıktı.

Abla kardeş kavgası kanlı bitti! Kavgada kaç ölü ve yaralı var?

TARTIŞMAYI AYIRMAK İSTEYEN ANNE YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüdü. Abla kardeşi ayırmak için aralarına giren anneleri kolundan bıçaklandı. Durumu gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı anneye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansın içerisinde yapıldı. Polis ekipleri yaralı anneyi, ablayı ve annesini bıçaklayan kardeşi karakola götürülmek için polis arabasına bindirdi.

KOMŞULAR ŞİKAYETÇİ

Bir mahalle sakini olay hakkında, "Gece saat 02.00'den beri kavga sürüyor. Uyku yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir gün değil iki gün değil, yeter. Bu kadar insan sabaha kadar uyku uyuyamıyor." dedi. Taksici İsmet Ünal ise, "Geceden beri birbirlerine bağırıyorlar. Buraya korkudan müşterilerimiz gelemiyor. İnsanların birbirleriyle böyle kavga etmesi nedir? Her gün bu kavga olmaz ki." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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