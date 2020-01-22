Abdüllatif Şener'in fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu
Seçildiği kent olan Konya'da bir kahvehaneyi ziyaret eden Abdüllatif Şener, vatandaşlardan beklediği ilgiyi göremedi. Şener'in fotoğrafı, sosyal medyada günün en çok konuşulan kareleri arasına girdi.
AK Parti'den istifa ettikten sonra parti kurup kapatmak zorunda kalan ardından da CHP'ye katılıp Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener'in gittiği bir kahvede çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.
YİNE BEKLEDİĞİ İLGİYİ GÖRMEDİ
Seçim döneminde boş meydanlarda miting yapmak zorunda kalan Şener, son olarak seçildiği kent olan Konya'da bir kahvehaneye ziyareti gerçekleştirdi. Burada yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren Şener, vatandaşlardan beklediği ilgiyi göremedi.
SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU
Şener konuşurken bazı vatandaşlar başka taraflara bakarken, bazıları da oyunlarına devam etti. Şener'in ziyareti sırasında çekilen fotoğraf karesi sosyal medyada günün konusu oldu.