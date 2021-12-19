Abdullah Gül'ün adaylığı gündemde mi? CHP'li vekil "Parti koridorlarında kesinlikle konuşulmuyor" diye anlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Abdullah Gül olacağını duyduğunu söyledi. İnce'nin bu açıklamalarının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan da bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın uygun görmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını ifade etti.

"ADAYLIK DÜŞÜNMESİ DOĞALDIR"

Tüm bu tartışmaların gündemde olduğu sırada CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ten de dikkat çeken açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gök, "Sayın Kılıçdaroğlu, ittifak kabul ederse aday olacağım dedi. Genel Başkanın adaylık düşünmesi doğaldır" diye konuştu.

"GÜL'ÜN ADAYLIĞI KONUŞULMUYOR"

CHP koridorlarında Gül'ün adaylığının konuşulmadığını da belirten Gök, "Sayın Akşener, ben Parlamenter Sistem'e geçildiğinde başbakan adayıyım dedi. Kendi tabanına şu mesajı veriyor. Ben de Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Formülasyon bu kadar basit. Abdullah Gül, CHP içinde kesinlikle konuşulmuyor" ifadelerini kullandı.

HDP TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Partisinin sıklıkla eleştiri aldığı HDP konusuna da değinen Gök, şöyle devam etti: CHP'nin HDP politikasına biz şöyle bakıyoruz. Biz siyaseti meşruiyet temeli üzerinde götürmek zorundayız. Siyasetin doğasında konuşmak vardır. Biz parti ayrımı yapmaksızın İYİ Parti'yle de MHP'yle de ve HDP ile de oturup konuşmalıyız. HDP Meclis'te 6 milyon oy almış bir parti. HDP'nin kapatılması süreciyle ilgili bir karar aşamasına gidiliyor. Türkiye'de parti kapatmalar hiçbir zaman fayda getirmemiştir. Bir parti kapatılır, aynı isimlerle tekrar açılır. Bütün dünya bunu aşmıştır.

"PARTİLERDE SUÇ İŞLEYEN VARSA CEZALANDIRILSIN"

Eğer partide suç işleyenler varsa suç işleyenler ceza almalı ama parti tüzel kişiliğinin Venedik Komisyonu'nun çizdiği sınırlar içerisinde, şiddeti öven unsuru veya teşviki varsa parti ceza almalı. PKK bir terör örgütüdür. Masum insanları öldüren herkes terör örgütüdür. HDP'nin parti olarak terörle arasına mesafe koyma anlayışını kamuoyuna doğru anlatması ve terör karşısında ortak bir duruş sergilemesi açık ve tartışmasızdır.

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