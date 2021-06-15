Abdulkadir Dursun bulundu mu? Abdulkadir Dursun'a ne oldu nerede? Abdulkadir Dursun kimdir?

Abdulkadir Dursun bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İstanbul'da kaybolan Abdulkadir Dursun bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Abdulkadir Dursun konusu ele alınıyor. Abdulkadir Dursun'a ne oldu, bulundu mu? Abdulkadir Dursun nerede? Abdulkadir Dursun kimdir?

Abdulkadir Dursun olayı nedir? Abdulkadir Dursun'a ne oldu, bulundu mu? Abdulkadir Dursun nerede? Abdulkadir Dursun kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ABDULKADİR DURSUN KİMDİR?

27 yaşındaki Abdulkadir Dursun, 6 Haziran'da İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Ormanına gitti ve bir daha geri dönmedi.

Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aranan Abdulkadir Dursun 27 yaşında. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Aydos Ormanı'na giden 27 yaşındaki adam o günden bu yana ortada yok. Genç adamın kaybolmadan önce Polislik sınavına girdiği öğrenilirken etrafındakilere de bir miktar borcu olduğu ortaya çıktı. Kayıp adamın bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırmalar devam ediyor.

ABDULKADİR DURSUN NEREDE?

Yakın zamanda polislik sınavına giren Abdulkadir Dursun'un sınavdan geçemediğini ve çevresine de borcu olduğu ifade ediliyor. Bu detaylar üzerinde duran Müge Anlı, Abdulkadir Dursun'u arama çalışmalarına devam ediyor.

Abdulkadir Dursun'un hiç görüşmediği Almanya'daki ablasını da araması üzerinde duruluyor.