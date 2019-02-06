Abdest Alırken Çukura Düştü

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, abdest almakta olan yaşlı kadın, lavabonun altında oluşan 3 metrelik çukura düştü. Olayda yaşlı kadın ve onu kurtarmaya çalışan kızı yaralandı.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Mustafa Dinçol'un 2 yıl öncesi kiraladığı Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi 1027 Sokak 10 numarada bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Evde 5 kişilik ailesiyle birlikte yaşayan Güler Dinçol (59), sabah namazı abdestini almak için evin holündeki lavaboya gitti. Güler Dinçol, abdest aldığı sırada lavabonun altında bulunan ve daha sonrada üzeri kapatılarak binaya dahil edilen holdeki kullanılmayan lağım çukuru büyük bir gürültüyle düştü. Çıkan gürültüyü duyan Dinçol'un kızı Fatmagül Dinçol (29), oluşan 2 metre derinliğindeki çukura düşen annesini görünce yardım etmek istedi. Annesini kurtarmaya çalışan kadın da, göçüğün genişlemesi nedeniyle çamaşır makinesiyle birlikte oluşan çukura düştü.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oluşan çukurdan itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan Anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri evin holünde oluşan çukurun etrafında önlem aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA