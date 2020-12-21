Abdest alır gibi yaparak ceketin cebindeki 10 bin lirayı çaldı

Zeytinburnu'nda, ödeme yapmak için bankadan 10 bin lira çeken Kutbettin Kandemir daha sonra camiye gitti. Abdest alma bahanesiyle mescide gelen hırsız Kandemir'in asılı olan ceketindeki 10 bin lirayı çakarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı mescidin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan mescitte meydana geldi. Kutbettin Kandemir ödeme yapacağı için bankadan bir miktar para çekti. Ödeme yapmadan önce namaz kılmak isteyen Kandemir, abdest almak için bir mescide girdi.

10 BİN LİRAYI ALARAK KAÇTI

Abdest aldığı sırada içeriye giren hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına astı. O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp, el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Parasının çalındığını fark eden Kandemir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mescidin kameralarını inceleyerek, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı mescidin kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mescide gelen hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kutbettin Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına asıyor. O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı