Abdal Murat kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Abdal Murat' kimdir? Kim canlandırıyor? Atakan Yarımdünya kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizi karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Abdal Murat geliyor. Peki, Abdal Murat kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Abdal Murat' kimdir? Kim canlandırıyor? Atakan Yarımdünya kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdal Murat karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Abdal Murat kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Abdal Murat' kimdir? Kim canlandırıyor? Atakan Yarımdünya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Abdal Murat, Molla Numan'ın öz ağabeyidir. Ankara ahalisi ona meczup gözüyle bakar. Onun muhabbeti bir tek Somuncu Baba'yadır. Ama gözü her zaman kardeşinin üstündedir.
Dizideki Abdal Murat karakterini "Atakan Yarımdünya" canlandırmaktadır.
Burak Sevinç
Hüseyin Soysalan
Sena Çakır
Atakan Yarımdünya
Kemal Başar
Sinan Albayrak
Fırat Topkorur
Derda Yasir Yenal
Aydın Sigalı
Latif Koru
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.