ABD-YPG ilişkisi bir kez daha gün yüzüne çıktı: ABD askerleri YPG armasıyla poz verdi

20.10.2019 15:44

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tehdidini bertaraf etmek, bölgede huzur ile barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, 17 Ekim'de ABD ile varılan mutabakat gereği 5 gün süreyle durdurulmuştu. Mutabakat gereği, YPG'li teröristler 120 saat içinde güvenli bölgeden çekilecek. Bu süre zarfında bölgede bulunan TSK ve ÖSO mensupları ise teröristlerin çekilmesini bekleyecek.

ABD ASKERLERİ YPG ARMASIYLA POZ VERDİ

Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütü YPG/PKK'yı silahlandıran ve besleyen ABD'de Başkan Donald Trump'ın aldığı karar doğrultusunda Suriye'deki ABD askerleri, üsleri boşaltmaya başladı. Bu kapsamda terör örgütü YPG'nin yanından ayrılan ABD askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. ABD'liler, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi.

GÜVENLİ BÖLGENİN HAKİMİYETİ TÜRKİYE'DE OLACAK

ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristler Türkiye sınırından uzaklaşarak güneye inecek. 32 kilometrelik güvenli bölgenin hakimiyeti Türkiye'de olacak.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.