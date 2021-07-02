ABD'yi ayağa kaldıran taciz olayı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
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ABD'yi ayağa kaldıran taciz olayı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu

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ABD'nin Brooklyn bölgesinde meydana gelen taciz olayı ülkeyi ayağa kaldırdı. Yürüyüş sırasında takip edildiğini fark eden ve arkasındaki kişinin geçmesini bekleyerek telefonuyla oynayan kadını, uzun bir süre daha takip eden sapığın görüntülerde kadının üzerine atlayarak vücuduna dokunduğu görülüyor.

35 yaşındaki ABD'li kadın, polise verdiği ifadede saat 20:10 civarında Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg'daki Morgan Bulvarı'nda yürüdüğünü söyledi.

TELEFONUYLA OYNAMASI DA İŞE YARAMADI

Dakikalarca takip edilen kadın arkasındaki kişinin kendisini geçmesini bekleyerek telefonuyla oyalanmaya başladı. Ancak aynı kişi tarafından bir süre sonra yine takibe alındı.

BİR ANDA ÜZERİNE ATLADI

Bir süre sonra kadının üzerine atlayan ve etkisiz hale getirmeye çalışan tacizci, kadının şortuna uzandı ve kalçalarına dokundu. Mağdur kadın herhangi bir yaralanma bildirmedi ve tıbbi tedavi istemedi. Polis şimdi her yerde güvenlik kameralarına da yansıyan kişiyi arıyor.

ABD'yi ayağa kaldıran taciz olayı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
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Haber Yorumları (1)
MİLLİYETÇİ: bune lan böyle ABD ise normal böyle şeyler
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