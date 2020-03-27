ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride... ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti. Kaynak: AA