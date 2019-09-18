ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek

18.09.2019 23:15

İran devlet haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Ruhani'ye vize verilmediği takdirde BM'nin yıllık 193 üyeli Genel Meclis toplantısına iki devlet adamının da katılmayı "iptal edebileceğini" duyurdu.

ABD ve İran arasındaki tansiyon son aylarda Körfez'de petrol tankerlerine yapılan ve 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Aramco devlet şirketine ait rafinerileri hedef alan saldırılar sebebi ile arttı. Washington bu saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor.

TRUMP GELİNCE İLİŞKİLER GERİLDİ

Öte yandan ABD Devlet Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra İran ile batılı devletler arasında imzalanan nükleer program anlaşmasından tek taraflı olarak ayrılınca ilişkiler gerildi. ABD, İran'a nükleer programı sebebi ile ekonomik yaptırımlar uygulamaya yeniden başladı.