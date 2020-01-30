ABD Ticaret Bakan Ross: Koronavirüs salgını ABD'de istihdamı artırabilir
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ABD Ticaret Bakan Ross: Koronavirüs salgını ABD'de istihdamı artırabilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’de başlayan koronavirüs salgı yüzünden, ABD’de istihdamın artabileceğini iddia etti.

30.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:50
ABD Ticaret Bakan Ross: Koronavirüs salgını ABD'de istihdamı artırabilir

(ABD) Ticaret Bakanı , Çin'de başlayan koronavirüs salgını yüzünden, ABD'de istihdamın artabileceğini iddia etti.


Wilbur Ross, Çin'deki salgının bu ülkedeki işletmelerin ve fabrikaların kapanmasına, bunun da ABD ile birlikte Meksika ve Kuzey Amerika'da istihdamın artmasına katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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