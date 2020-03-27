ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi Dünyada en çok yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD, ülkede yaşanan tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı Asya ve Avrupa ülkelerinden kendilerine el dezenfekte, respirator ve ventilator yardımında bulunmalarını istedi. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar bin 304 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada en çok koranavirüsü vakasının yaşandığı ülke olan Amerika, ülkede yaşanan tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı Asya ve Avrupa ülkelerinden kendilerine el dezenfekte, respirator ve ventilator yardımında bulunmalarını veya satmalarını istedi.

GÜNEY KORE'DEN YARDIM TALEP ETTİ

Amerikan haber kanalı CNN, ABD'nin diğer ülkelerden istediği tıbbi malzeme listesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel olarak Güney Kore Başkanı Moon Jae-in'i arayarak kendilerine test kiti ve diğer tıbbi malzemeler verip veremeyeceğini sordu. Güney Kore Başkanlık yetkilileri de Trump'ın acil bir şekilde Moon'u arayarak yardım talep ettiğini doğruladı.

ABD'YE YARDIM EDEBİLECEK ÜLKELERİN LİSTESİ HAZIRLANDI

Beyaz Saray'da görev yapan üçüncü kademe diplomat olan David Hale'de Amerika'ya yardım edebilecek ülkelerin listesini hazırlattığı belirtildi.

"ASLA BAŞKA ÜLKELERE BAĞLI KALMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, virüs ile mücadelede asla başka ülkelere bağlı kalmayacaklarını ve asla talep eden bir ülke olmayacaklarını söylemişti.

SALGININ YENİ MERKEZ ÜSSÜ OLDU

Öte yandan, ABD'de yeni tip koronavirüs vakaları toplamda 85 bin 755'e yükseldi. ABD, bu sayıyla koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü haline geldi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise bin 304'e yükseldi.