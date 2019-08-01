ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'güvenli bölge' ve SDG açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington'da Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen brifingde ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Irak ve Suriye'de IŞİD tehdidinin devam ettiğini söyleyen Jeffrey, IŞİD'le mücadelede ortaklarının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olduğunu belirtti.

Jeffrey, "Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması konusunda taahhüdümüz sürüyor" dedi.

"IŞİD, Irak ve Suriye'de ve küresel olarak halen bir tehdit" diyen Jeffrey, SDG'nin Suriye'de 'IŞİD hücrelerinin kalıntılarıyla mücadele ettiklerini', IŞİD'in İdlib ve Fırat'ın güney kısmı dahil olmak üzere bazı bölgelerde hala varlığını sürdürdüğünü söyledi.

"SURİYE'DEKİ MÜTTEFİKLERİMİZİN DURUMU, TÜRKLERLE İLGİLİ ENDİŞELERİMİZİ KAPSIYOR"

Jeffrey'e "Suriye Demokratik Güçler konusunda taahhüdünüz sürüyor mu?" sorusuna ise, "Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor" yanıtını verdi.

Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten James Jeffrey, geçen günlerde Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde Türk konsolosluğu çalışanın hayatını kaybettiği saldırıya da atıfta bulunarak "Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki" ifadelerini kullandı.

Jeffrey SDG'nin "kilit altında tuttuğu" 10 bin IŞİD savaşçısı olduğunu, bunların 8 bininin Irak ve Suriye'den olduğu bilgisini paylaştı. Özel temsilci, gözaltındaki Suriyeli IŞİD savaşçılarının da mahkemeye çıkarılmasıyla ilgili planları olduğunu söyledi. Jeffrey, ABD'nin Suriye için sağladığı istikrar fonunu da keseceklerini ve koalisyon ortaklarından destek bekleyeceklerini açıkladı.

Jeffrey, 22 Temmuz'da 'güvenli bölge' oluşturulması konusunda görüşmeler yürütmek amacıyla Türkiye'ye gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Burada adeta Menbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini ediniyoruz" tepkisini göstermişti.