ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkler ve Ruslar ile çalışacağız
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington yönetiminin şu anda Suriye'de Türkiye ve Rusya ile işbirliği yapma niyetinde olduğunu söyledi.
23.10.2019 18:46
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, : "Şu anda Türkler ve Ruslar ile çalışacağız. Ayrıca Demokratik Suriye Güçleri içindeki partnerlerimizle çalışacağız. Ancak DEAŞ'la mücadeleye devam etmek ve istikrarı sağlamak için Suriye rejimiyle çalışmayacağız."