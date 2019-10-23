ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkler ve Ruslar ile çalışacağız

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkler ve Ruslar ile çalışacağız

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington yönetiminin şu anda Suriye'de Türkiye ve Rusya ile işbirliği yapma niyetinde olduğunu söyledi.

23.10.2019 18:46
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkler ve Ruslar ile çalışacağız

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, : "Şu anda Türkler ve Ruslar ile çalışacağız. Ayrıca Demokratik Suriye Güçleri içindeki partnerlerimizle çalışacağız. Ancak DEAŞ'la mücadeleye devam etmek ve istikrarı sağlamak için Suriye rejimiyle çalışmayacağız."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et