ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkler ve Ruslar ile çalışacağız

23.10.2019 18:46

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, : "Şu anda Türkler ve Ruslar ile çalışacağız. Ayrıca Demokratik Suriye Güçleri içindeki partnerlerimizle çalışacağız. Ancak DEAŞ'la mücadeleye devam etmek ve istikrarı sağlamak için Suriye rejimiyle çalışmayacağız."