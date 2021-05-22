ABD'nin Minnesota eyaletindeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
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ABD'nin Minnesota eyaletindeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Minneapolis polis teşkilatı tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, şehir merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde tedbir aldığı belirtilirken şüphelilere ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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