ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı

19.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 00:24

ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasının ardından eski İsrail Adalet Bakanı ve Yeni Sağ Partisi lideri Ayelet Şaked, söz konusu yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi çağrısı yaptı.

SKANDAL SÖZLER: ARTIK EGEMENLİĞİMİZİ UYGULAMA ZAMANI

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Şaked, Twitter hesabında paylaştığı mesajda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin karardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya teşekkür etti.

Yahudilerin Batı Şeria'da yaşamaya yasal ve ahlaki hakları olduğunu iddia eden Şaked, "Artık egemenliğimizi bu yerleşimlere uygulama zamanı." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül'de İsrail'de yapılan erken seçimler öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak vaadinde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukukla çatışmadığını ifade etmişti.

YAHUDİ YERLEŞİM TARTIŞMASI NEDİR?

Yahudi yerleşimleri konusu, İsrail ve bunları barışın önünde bir engel olarak gören Filistinliler arasınaki en tartışmalı sorunlardan biri. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana inşa edilen 140 kadar yerleşimde 500 bin dolayında Yahudi yaşıyor. Yerleşimler uluslararası hukuka aykırı olarak görülüyor, ancak İsrail buna karşı çıkıyor.

POMPEO, ABD'NİN HANGİ TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ?

ABD'de 1978'de Carter yönetimi, sivil yerleşimleri inşa etmenin uluslararası hukuka uygun olmadığı sonucuna varmıştı. Ancak 1981'de Başkan Ronald Reagan buna katılmadığını söylemiş ve yerleşimlerin özü itibariyle yasadışı olmadığına inandığını vurgulamıştı.

ABD, onyıllar boyuca yerleşimleri "yasadışı" olarak tanımlamaktan kaçınıp, "gayrımeşru" olduğunu söylemiş ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkıyla, İsrail'i yerleşimleri kınayan kararlardan korumuştu.

Ancak, 2016 sonlarında Obama yönetiminin attığı son adımlardan biri, BM'de yasadışı İsrail yerleşimlerini kınayan bir kararı veto etmemek olmuştu. Donald Trump yönetimi ise, Yahudi yerleşimlerine karşı, selefi Obama'dan çok daha hoşgörülü bir tutum takındı. Pompeo, Trump yönetiminin tartışmanın tüm taraflarını gözden geçirdiğini ve Başkarn Reagan'a katıldığını söyledi.

Pompeo ayrıca, "Batı Şeriada İsrail'in sivil yerleşimler kurması, aslında uluslararası hukukla uyumsuz değil." dedi.

Kaynak: AA