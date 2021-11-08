ABD'nin Eski Dışisleri Bakanı Colin Powell'ın Cenaze Töreni Yapıldı
Yakalandığı COVID-19 virüsü nedeniyle 18 Ekim'de tedavi gördüğü askeri hastanede hayatını kaybeden ABD eski Dışişleri Bakanı 84 yaşındaki Colin Powell'ın cenaze töreni bugün başkent Washington'daki Ulusal Katedral'de yapıldı.
Yakalandığı COVID-19 virüsü nedeniyle 18 Ekim'de tedavi gördüğü askeri hastanede hayatını kaybeden ABD eski Dışişleri Bakanı 84 yaşındaki Colin Powell'ın cenaze töreni bugün başkent Washington'daki Ulusal Katedral'de yapıldı
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