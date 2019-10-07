ABD'nin çekilmesine terör örgütü YPG/PKK'dan ilk yorum: Sırtımızdan bıçaklandık

07.10.2019 14:34

Türkiye Suriye'ye her an operasyon başlatabilir. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama sonrası ABD askerleri Türkiye sınırını terk etmeye başladı. Terör örgütü YPG/PKK'da ise büyük bir panik başladı. ABD'nin geri çekilmesi PKK tarafından "Sırtımızdan bıçaklandık." diye yorumlandı.

Terör örgütünün sözcüsü Mustafa Bali kararın terör örgütü YPG/PKK için sürpriz olduğunu belirtti. Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi, sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı.

SDG ABD'Yİ SUÇLADI

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK,sözcülerinden Mustafa Bali, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. Sırtımızdan bıçaklandık. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı. ABD'nin Suriye'yi korumasını beklemiyoruz. Ancak buradaki insanların güvenlik mekanizması anlaşması, tahkimatların imhası ve ABD'nin taahhütlerini yerine getirememesi konusunda açıklamaları var." ifadeleri kullanıldı.

Terörist Mustafa Bali

DEAŞ TEHDİDİ

Öte yandan örgütün ismini kullandığı SDG de bir yazılı açıklama yaptı. ABD'nin sözünü tutmadığının vurgulandığı açıklamada, bunun DEAŞ'la mücadeleye "büyük olumsuz" etki yapacağı iddia edildi.

10 BİN DEAŞ'LI YAKALANDI

ABD'li yetkililer, DEAŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydediyor. Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.