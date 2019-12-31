ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gerginlik! Binaya girmeye çalışıyorlar

31.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:38

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binasına girmeye çalışan protestocular, Washington yönetiminin Ketaib Hizbullah üslerini bombardımana tutmasını protesto ediyor.

EYLEM ÇADIRLARI KURMAYA BAŞLADILAR

'ABD'ye ölüm' sloganları atan ve Amerikan bayrağını yakan öfkeli kalabalık arasında, Haşdi Şabi militanları da yer alıyor. Anadolu Ajansı, Haşdi Şabi'ye bağlı tugay komutanlarının da protestocular arasında yer aldığını ve göstericilerin bina önünde eylem çadırları kurmaya başladığını aktarıyor.

Reuters haber ajansı ise, büyükelçiliğin ana kapısı önündeki göstericilerin sayısının binlerce olduğunu bildiriyor.

DİPLOMATLAR BİNAYI TERK ETTİ

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına 'Halk tarafından kapatıldı' yazdı. Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

Amerikan savaş uçakları, İran destekli Ketaib Hizbullah militanlarını Irak ve Suriye'de hedef almıştı. Saldırının gerekçesi ise, Kerkük'teki bir Amerikan üssüne roket atılması ve bir ABD vatandaşının ölmesi.

Kaynak: AA