ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland, Trump'ın azil soruşturmasındaki ifadesini değiştirdi

ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland, Trump'ın azil soruşturmasındaki ifadesini değiştirdi

Sondland'ın son ifadesine göre Ukrayna'ya Trump'ın rakiplerine karşı soruşturma başlatmaması halinde 4 yüz milyon dolarlık yardımı almasının mümkün olmayacağı iletildi

06.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:43
ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland, Trump'ın azil soruşturmasındaki ifadesini değiştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Başkan Donald Trump'ın azline ilişkin soruşturmada ifadesini değiştirdi. Sondland'ın son ifadesine göre Ukrayna'ya Trump'ın rakiplerine karşı soruşturma başlatmaması halinde 4 yüz milyon dolarlık yardımı almasının mümkün olmayacağı iletildi.


Büyükelçi Sondland'ın yeni ifadesi Trump'ın Ukrayna'ya söz verdiği parasal yardım karşılığında siyasi rakipleriyle ilgili soruşturma açılması iddialarını güçlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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