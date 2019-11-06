ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland, Trump'ın azil soruşturmasındaki ifadesini değiştirdi

06.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:43

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Başkan Donald Trump'ın azline ilişkin soruşturmada ifadesini değiştirdi. Sondland'ın son ifadesine göre Ukrayna'ya Trump'ın rakiplerine karşı soruşturma başlatmaması halinde 4 yüz milyon dolarlık yardımı almasının mümkün olmayacağı iletildi.



Büyükelçi Sondland'ın yeni ifadesi Trump'ın Ukrayna'ya söz verdiği parasal yardım karşılığında siyasi rakipleriyle ilgili soruşturma açılması iddialarını güçlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle