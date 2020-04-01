ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ancak henüz aktive edilmeyen S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'den çıkarılması durumunda ABD'nin İdlib için "destek paketi" vereceğini söyledi.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyükelçiye İdlib'de çatışmaların artması riski olduğu, Türkiye'nin hem NATO hem de ABD'den destek istediği hatırlatıldı ve ABD'nin ne gibi bir destek vereceği soruldu.

S-400'LERİN TÜRKİYE'DEN ÇIKARILMASI DURUMUNDA İDLİB İÇİN DESTEK VERİLECEK

Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ancak henüz aktive edilmeyen S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'den çıkarılması durumunda ABD'nin İdlib için "destek paketi" vereceğini söyledi ancak bunun neleri kapsadığıyla ilgili detay vermedi:

"Umarız Türkiye'ye yardımcı olacak şekilde tüm paketi bir araya getirebiliriz ve yine umarım ki Türkiye, Suriye'nin saldırılarına karşı savaşmak için Türkiye'ye verebileceğimiz bazı imkanlarımıza engel olan Rus füze savunma sistemini ülkeye konuşlandırmaz.

"İdlib'de sivillerin köşeye sıkıştığı bölgenin korunmasını istiyoruz. Türk askeri de bunu yapmaya çalışıyor. Esad rejimi masum insanları, sivilleri öldürüyor ve bunu Rusya'nın yardımıyla yapıyorlar. Böyle bir şey savunulamaz.

"Türkler Rus ve Suriye saldırganlığının kurbanı oluyor, umarız ki Ankara'nın ortasında duran füze savunma sistemini ülkenin dışına çıkarırlar ve bize, Suriye'yi ve sivilleri tamamen koruma altına alma konusunda kendilerine yardımcı olma özgürlüğünü tanırlar."

İDLİB'DE ATEŞKES SÜRÜYOR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib eyaletinde Rusya destekli Suriye ordusu ve Türkiye destekli silahlı muhalifler arasında süren çatışmalar sebebiyle, 3 milyona yakın kişi çatışma bölgesinde mahsur kalmıştı. bunların bir milyona yakın da Türkiye sınırına kaçmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelerek ateşkes ilan etmişti.

Eylül 2018'de ilan edilen ateşkesin bozulması sebebiyle, yine aynı tarihte ilan edilen çatışmasızlık bölgesinin sınırları değişmiş; Suriye ordusu İdlib'de ilerleme sağlamıştı. 5 Mart'taki görüşmede iki lider, yeni sınırları temel alarak bir tampon bölge oluşturulmasına da karar vermişti.

Ancak yer yer çatışmalar ve iki tarafın da bölgeye askeri sevkiyatı devam ediyor.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ FAALİYETE GEÇMEDİ

Türkiye, biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınması konusunda Rusya ile Aralık 2017'de anlaşmaya varmıştı. S-400'lerin teslimatına Temmuz 2019'da başlandı ancak sistem henüz faal hale getirilmiş değil.

S-400 savunma sisteminin ikinci batarya malzemeleri de Türkiye'ye Eylül ayında ulaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin Nisan 2020'de faal hale gelmesinin planladığını bildirmişti.

ABD ise, Türkiye'deki NATO sistemleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle S-400 sisteminin faaliyete geçmesine karşı çıkıyor. F-35 savaş uçaklarının radara yakalanmama özelliğiyle ilgili gizli bilgilere S-400'lerin ulaşma ihtimali olduğunu belirten Pentagon, Türkiye'nin daha önce satın aldığı F-35'lerin teslimatını da askıya almıştı.