ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevine çıktı! İşte görüntüler

15.10.2019 16:42

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurmasının ardından Rusya'nın bölgede devriye görevi yaptığını açıkladı.

AEŞ karşıtı koalisyon sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Suriye ve Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı. Münbiç'in kontrolünün ise tamamen Suriye ordusunda olduğu belirtildi.

RUSYA VE SURİYE BAYRAKLARI ASILDI

Rus askeri polisleri bölgede devriye atarken binalara Rusya ve Suriye bayraklarının asıldığı gözlendi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esed'ın kontrolündeki Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceği belirtilmişti.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleme kaydetmesinin ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bütün askerlerini çekme kararını açıklamasının ardından Suriye'de sahada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden terör örgütü YPG, Şam yönetimiyle anlaştı; Suriye ordusu askerlerinin bölgeye geldiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardında terör örgütü ile Şam yönetiminin anlaşmasına dair ayrıntılar da ortaya çıktı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Anlaşmanın içeriğine dair belirsizlikler sürerken farklı medya organlarında, terör örgütünün, Suriye ordusuna 5. Kolordu olarak katılacağı, yeni anayasada özerkliğin tanınacağı, ordunun sadece sınırlar değil kent merkezlerine de gireceği, petrol tesislerinin Şam yönetimine teslim edileceği ve hava sahasının Türk uçaklarına kapatılacağı öne sürüldü.

MÜNBİÇ VE KOBANİ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.