ABD mahkemesi, Trump'ın eski danışmanı Flynn'in davasının düşürülmesi talebini reddetti
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in soruşturma esnasında FBI ve savcıların hak ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkındaki davanın düşürülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in soruşturma esnasında FBI ve savcıların hak ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla, hakkındaki davanın düşürülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.
ABD Bölge hakimi Emmet Sullivan, Flynn'in iddialarını kanıtlayan "bir tek delilin dahi" bulunmadığı gerekçesiyle, hakkında karar duruşmasının 28 Ocak'ta gerçekleşeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle