ABD mahkemesi, Trump'ın eski danışmanı Flynn'in davasının düşürülmesi talebini reddetti
Haberler » Dünya » ABD mahkemesi, Trump'ın eski danışmanı Flynn'in davasının düşürülmesi talebini reddetti - Haberler

ABD mahkemesi, Trump'ın eski danışmanı Flynn'in davasının düşürülmesi talebini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in soruşturma esnasında FBI ve savcıların hak ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkındaki davanın düşürülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi

16.12.2019 23:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:53
ABD mahkemesi, Trump'ın eski danışmanı Flynn'in davasının düşürülmesi talebini reddetti

ABD Başkanı 'ın eski ulusal güvenlik danışmanı 'in soruşturma esnasında FBI ve savcıların hak ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla, hakkındaki davanın düşürülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.


ABD Bölge hakimi Emmet Sullivan, Flynn'in iddialarını kanıtlayan "bir tek delilin dahi" bulunmadığı gerekçesiyle, hakkında karar duruşmasının 28 Ocak'ta gerçekleşeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler