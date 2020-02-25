: ABD'li yetkililer vatandaşları uyardı: Koronavirüs hızla yayılabilir, hazırlıklı olun

25.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:06

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'den fazla insan yaşamını yitirdi. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük paniğe neden olurken, Amerikalı yetkililerden virüs ile ilgili korkutan bir açıklama geldi.

"HIZLA YAYILABİLİR, HAZIRLIKLI OLUN"

35 koronavirüs vakasının tespit edildiği ABD'de yetkililer, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ölümcül virüsün ülke genelinde hızla yayılabileceğini belirten yetkililer, "Vatandaşlar hazırlıklı olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1.

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