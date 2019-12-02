ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı

02.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:28

ABD'li Senatörler Graham ve Van Hollen, Başkan Donald Trump yönetimine mektup yazarak Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

"SABIR TÜKENELİ ÇOK OLDU"

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen ortak bir mektup kaleme alarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdi. Mektupta 'sabır tükeneli çok oldu, hukuku uygulama zamanı' diyen senatörler, aksi durumun diğer ülkelere 'kötü bir mesaj' olacağını savundu.

TÜRKİYE'DEN HENÜZ CEVAP GELMEDİ

Dışişleri Bakanlığından mektuba ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Pompeo, 26 Kasım tarihindeki konuşmasında, Türkiye'nin Rus savunma sistemini test etmesinin endişe verici olduğunu söylemiş, iki ülke arasındaki pürüzün giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.