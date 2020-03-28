ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
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Amerika Birleşik Devletleri, Kuran-ı Kerim, Magazin

ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu

Yıllar önce katıldığı yarışma programıyla adını duyuran ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan şarkıcı, dinleyenlerin tüylerini diken diken etti.

28.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:32

2013'te Lübnan'da katıldığı "Turbs Got Talent" adlı yetenek şovu seçimlerinde okuduğu parçayla Arap dünyasında büyük beğeni toplayarak üne kavuşan ve sonrası müziğe ara veren ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu ayetle geri döndü.

PERFORMANSIYLA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan "Âyete'l-kürsî" videosunu sosyal medyadan paylaştı. Aldığı yorumlar sonrasında şaşkınlık yaşayan şarkıcı, "Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden 'meşhur oldun, çok güzel okuyorsun' diye mesajlar alıyorum. Hala taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında. Kur'an'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran'ın erişilebilir olduğunu göstermek istedim" dedi.

Kur'an-ı Kerim okunuşu kendi başına bir sanattır " diyen Jennifer Grout, Arap müzik öğretmeninin Kur'an okunuşlarını dinlemesini önerdiğini ve birçok Arap müzik ikonunun Kur'an'ı okumaya başladığını da söyledi.

ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu

"5 VAKİT NAMAZ KILIYORUM, ORUÇ DA TUTACAĞIM"

Jerrifed Grout, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımında ise şöyle dedi: "Ayet el Kürsî'yi okuduğumdan sonra merak eden herkes için, evet, ben Müslümanım; 2013'te Fas'ta İslam'ı kabul ettim. Kısa bir süre önce 5 vakit namaz kılmaya başladım. Ayrıca bu yıl Ramazan ayında oruç tutmayı planlıyorum ve Ramazan'ı dört gözle bekliyorum. Zekat pratiği yapmak için daha cömert olmaya çalışıyorum. Dini eksiklerimi tamamlamayı ve kendimi eğitmeye çalışıyorum. Kur'an'ın anlamı, İslam'ın tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyorum... Camilerden okunan ezan iç huzurumu ve sevincimi artırdı. Şimdi kızıma da aynı duyguları yaşatmak için çalışıyorum."

"BAŞI AÇIK AYET OLDUĞUM İÇİN ELEŞTİRENLER OLDU"

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda olumlu eleştiriler kadar bazı olumsuz eleştiriler de aldığını belirten bayan Grout, "Benim şarkı söylemem ve başı açık Kuran'dan ayet okumam İslam'ın ilkelerine aykırı olduğunu söyleyenler oldu. Olumlu yorumlardan daha çok olumsuz yorumlar beni etkilemedi desem yalan olur. Ama yine de eleştirilere ön yargıdan uzak, saygıyla karşılıyorum." dedi.

ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu

MÜSLÜMAN OLDU

Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Amerika'nın Boston şehrinde dünyaya gelen Grout, Arap köklerine sahip olmamasına rağmen, Grout Arapça müziğinde uzmanlaştı. Grout, Montreal çevresindeki Suriye kafelerinde sahne almaya başladı ve mezun olduktan sonra tatil için gittiği Fas'ta hayatı büyük ölçüde değişti. Fas halkının nezaket ve misafirperverliğinden etkilenen Amerikalı sanatçı Grout, Faslı bir adamla evlenerek İslamiyet'i seçti.

ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu

Haberin Videosu:

ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu

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