ABD'li model Kaia Gerber, yatak üzerinde siyah bikinisiyle poz verdi
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ABD'li model Kaia Gerber, yatak üzerinde siyah bikinisiyle poz verdi

Tatil için Miami'de bulunan Amerikalı ünlü model Kaia Gerber, yatak üzerinde siyah bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü modelin "aşırı şarj" notuyla yaptığı bu paylaşım yüz binlerce beğeni aldı.

13.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:49
ABD'li model Kaia Gerber, yatak üzerinde siyah bikinisiyle poz verdi

ABD'nin eyaletinde erkek arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan 18 yaşındaki model Kaia Gerber, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı.

hesabında 5,1 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Amerikalı güzel model, yatak üzerinde siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Gerber'ın bu paylaşımı 394 binin üzerinde beğeni alırken, takipçileri tarafından yüzlerce yorum yapıldı.

TATİL POZLARI OLAY OLDU

Ünlü model Kaia Gerber, Miami tatilinde de basın mensupları tarafından siyah bikinisiyle görüntülendi. Gazetecileri gören Gerber'in gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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