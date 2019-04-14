ABD'li Model, Havalimanındaki Bikinili Görüntüleriyle Yok Artık Dedirtti
ABD'li ünlü model Katy Jo, havalimanındaki bikinili görüntüleriyle yok artık dedirtti.
ABD'li genç model Katy Jo Instagram paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmayı başardı.Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada adeta viral olan havalimanı görüntülerini paylaşan Jo, kısa süre içinde hem tepki çekti hem de takipçi kazandı.
GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI
Resmi Instagram hesabında şu anda 200 bine yakın takipçisi bulunan Jo, havalimanı görüntülerinin ardından büyük bir popülarite kazandı. 19 yaşından beri bağımsız model olarak çalışan Katy Jo Raelyn, bikinisiyle, Las Vesgas havalimanında görenlerin ağzını açık bıraktı.
HAYRANLARINA GÖRSEL BİR ŞOV YAŞATTI
Elinde bavuluyla uçağına doğru giderken kısa süreli bir video paylaşan Jo'nun görüntüleri, 500 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı. Herkesin gözünün kendisinde olduğunu farkeden ünlü Instagram fenomeni ve model, bunu değerlendirerek hayranlarına görsel bir şov yaşattı.
-
Ben cennet tapumu isterim. Oy verdim tapu ve yok. Ben mezbata anlamam cennet tapumu isterim oy verdim tapu yok. Yoksa haram ederim verdiğim oyuCevap Yaz 23 39 Yayından Kaldır
-
İsterseniz kızın yüzünü de sansürleyin. Halla halla ya iyice arap ülkesi mi olduk kardeşim. Her şeye sansür koymuşsunuz.Cevap Yaz 43 81 Yayından Kaldır
-
ufak yaramazCevap Yaz 6 16 Yayından Kaldır
-
Aslı ve bunun gibi acınası kızları ibretle izliyorum.Cevap Yaz 24 23 Yayından Kaldır
-
Onun neyi eksikCevap Yaz 26 7 Yayından Kaldır