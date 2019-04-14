ABD'li Model, Havalimanındaki Bikinili Görüntüleriyle Yok Artık Dedirtti

ABD'li genç model Katy Jo Instagram paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmayı başardı.Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada adeta viral olan havalimanı görüntülerini paylaşan Jo, kısa süre içinde hem tepki çekti hem de takipçi kazandı.

GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI

Resmi Instagram hesabında şu anda 200 bine yakın takipçisi bulunan Jo, havalimanı görüntülerinin ardından büyük bir popülarite kazandı. 19 yaşından beri bağımsız model olarak çalışan Katy Jo Raelyn, bikinisiyle, Las Vesgas havalimanında görenlerin ağzını açık bıraktı.

HAYRANLARINA GÖRSEL BİR ŞOV YAŞATTI

Elinde bavuluyla uçağına doğru giderken kısa süreli bir video paylaşan Jo'nun görüntüleri, 500 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı. Herkesin gözünün kendisinde olduğunu farkeden ünlü Instagram fenomeni ve model, bunu değerlendirerek hayranlarına görsel bir şov yaşattı.