ABD'li model Gigi Hadid, dergi kapağı için çıplak poz verdi
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ABD'li model Gigi Hadid, dergi kapağı için çıplak poz verdi

Amerikalı model Gigi Hadid, bir magazin dergisinin ocak sayısı için yapılan çekimlerde son derece cüretkar pozlar verdi. Cesur pozlarını Instagram hesabından da paylaşan ünlü modelin söz konusu paylaşımına bir milyonun üzerinde beğeni geldi.

04.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:06

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar dikkat çeken ABD'li ünlü model , bir magazin dergisinin kapak çekimleri için soyundu.

BİR MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

V dergisinin kapak çekimleri için oldukça cesur pozlar veren Hadid, fotoğraflarını hesabından paylaştı. Ünlü modelin "MUTLU 2020 !!!!!!! Hepinize bir yıl boyunca, neşe, ilham, macera ve sağlık dileriz!" notuyla yaptığı paylaşıma bir milyonun üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

YATAKTA VERDİĞİ ÜSTSÜZ POZLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde yatakta verdiği üstsüz pozu Instagram hesabında paylaşmıştı. 24 yaşındaki mankenin paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.


Haber Videosu

: ABD'li model Gigi Hadid, dergi kapağı için çıplak poz verdi
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