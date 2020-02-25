İdlib gerginliği sonrası ABD'li generalden Türkiye'ye Rusya'ya karşı işbirliği çağrısı

25.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:50

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin Türk askerlerine saldırısı ile başlayan gerilimde rejimden yana tavır alan Rusya ile Türkiye arasında siyasi gerilim yaşanıyor. Bu gerilimle ilgili konuşan ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Ankara ve Washington'un Rusya'ya karşı koymak amacıyla ikili işbirliklerini ve NATO içindeki etkileşimlerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

ABD'Lİ GENERAL TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Orgeneral Wolters'in ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne yapacağı sunum için hazırladığı metinde, "Türkiye'nin, Rusya'ya karşı konulmasındaki rolü büyük önem taşıyor. Her iki ülke Karadeniz bölgesini kendi doğal nüfuz alanları olarak değerlendiriyor, Libya'da çatışmaya devam ediyor ve Suriye'nin İdlib bölgesinde doğrudan çatışma halindeler. Hem ABD'nin, hem de Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarında, hem karşılıklı olarak, hem de NATO üzerinden Rusya'ya karşı işbirliğini geliştirmek için ortak çalışmaların devamı bulunuyor" ifadelerine yer verildi.