ABD'li genç aktör Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor
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ABD'li genç aktör Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor

ABD'li ünlü aktör Ansel Elgort, 17 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel taciz nedeniyle suçlanıyor.

ABD'li genç aktör Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor
20.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:23

ABD'li ünlü aktör Ansel Elgort, 17 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel taciz nedeniyle suçlanıyor.

ABD'li 26 yaşındaki aktör Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel tacizle suçlanıyor. Sosyal medyada Gabby kullanıcı ismiyle 17'inci doğum günü öncesinde ünlü aktörün kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını iddia eden genç kız, olayın yaşandığı dönemde acı çektiğini vurguladı.

BATI YAKASI FİLMİNİN BAŞROL OYUNCUSU

Elgort son olarak Steven Spielberg'ün yönettiği, Kristie Macosko ve Krieger Kevin McCollum ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, 18 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan eski müzikal filmi olan 1961 yapımlı Batı Yakasının Hikayesi'nin (West Side Story) yeni versiyonunun başrolünde yer aldı. Ünlü aktör aynı zamanda Aynı yıldızın altında (Fault in our stars), Uyumsuz (Divergent), Tam Gaz (Baby Driver) gibi birçok filmde de rol almıştı.


Kaynak: DHA

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