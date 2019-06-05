ABD, Küba'ya grup turlarını ve yolcu gemilerini yasakladı

Donald Trump yönetimi, ABD'den Küba'ya grup turlarına ve yolcu gemilerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yasak getirildiğini açıkladı.

Bu yasakla, 5 Haziran öncesinde rezervasyon yaptırmış olanlar dışında Küba'ya gruplar halinde eğitim ve kültürel amaçlı turlara son verilecek.

Ayrıca yolcu gemileri, özel yatlar ve balıkçı teknelerinin de Küba'da durmasına izin verilmiyor.

Trump yönetimi bu adımla, eski başkan Barack Obama'nın 2016'da Küba ile ilişkileri yumuşatan adımlarını geri almış oldu.

Amerikalı yetkililer, bu yeni uygulamanın Küba'daki komünist rejimi cezalandırma amaçlı olduğunu söylüyor.

Amerikalılar Küba'ya giderken daha çok gemi yolculuğunu tercih ediyor. Bu yıl Ocak-Nisan ayları arasında 143 bine yakın Amerikalı Küba'ya bu yolla giderken, uçakla seyahat edenlerin sayısı 115 binde kaldı.

'Küba, ABD'nin hasımlarını destekliyor'

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu kararla ilgili Salı günü yaptığı açıklamada, "Küba Batı Yarıkürede istikrarı bozan bir rol oynamaya devam ediyor; Venezuela ve Nikaragua gibi ülkelerde ABD'nin hasımlarını destekliyor" dedi.

Mnuchin şöyle devam etti: "Bu yönetim, Küba rejimi üzerindeki yaptırımların ve diğer sınırlamaların gevşetilmesi kararını geri çevirme konusunda stratejik bir karar vermiştir. Bu uygulama, Küba ordusu, istihbaratı ve güvenlik güçlerinin eline Amerikan doları geçmesini engelleyecektir."

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise "Küba komünist olmaya devam ediyor ve ABD eski yönetimi, tarihsel olarak en saldırgan hasımlarımızdan birine çok fazla taviz verdi" dedi.

Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton daha önceki bir konuşmasında, "örtülü turizm" etkinliğine Hazine Bakanlığı'nın son vereceğine değindiği için bugün başlayan yasağın tur operatörleri için sürpriz olmadığı ifade ediliyor.

Eğitim ve kültür turları engelleniyor

Obama yönetimi, 2016'da getirdiği düzenlemeyle, 12 kategoriden biri kapsamında Amerikalıların gruplar halinde veya tek başına Küba'ya ziyaretlerin önünü açmıştı.

Bu kategoriler arasında en popüler olanları "insandan insana" adı verilen ve gruplar halinde eğitim ve kültür turları ile "Küba halkını destekleme" kategorisinde yapılan geziler oldu.

"Küba halkını destekleme" kategorisinde seyahat, ülkedeki işletme sahipleri, sanatçılar ve farklı projeler yürüten insanlarla toplantı ve ziyaretleri ve otel yerine yerel halkın evlerinde kalmayı gerektiriyor.

Insight Cuba adlı tur şirketinin başkanı Tom Popper, yolcu gemisi yasağının "seyahat şirketleri ve Küba halkına zarar vereceğini" vurguladı.

Popper, yeni getirilen yasakla birlikte, tur organizatörlerinin daha çok bu türden gezilere yönelebileceğini belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "aile ziyareti ve diğer yasal seyahat biçimleri" kapsamında olduğu sürece Küba'ya ticari seyahatlerin devam edeceği, ancak özel yat ve uçaklara yasak getirildiği belirtildi.

Küba hükümetinin verilerine göre, adaya en fazla ziyareti Kanadalıların ardından Amerikalılar gerçekleştiriyor ve bu ziyaretlerin büyük kısmı gemiyle yapılıyor.