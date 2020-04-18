ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gerekli tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan ABD'den Çin'e, federal hükümetin de desteğiyle ocak ve şubat aylarında milyonlarca maske ve koruyucu tıbbi malzeme satıldığı ortaya çıktı.

18.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 19.04.2020 01:17
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış

Washington Post gazetesi, ABD'li üreticilerin milyonlarca dolar değerinde maske ve koruyucu tıbbi malzemeyi ocak ve şubat aylarında Çin'e ihraç ettiğini yazdı.

TİCARET BAKANLIĞI, ABD'Lİ ŞİRKETLERİ YÖNLENDİRMİŞ

Haberde, Ticaret Bakanlığı'nın, ABD'li şirketlerin tıbbi malzemeleri Çin'e nasıl satacağı konusunda yönlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. ABD'nin Pekin Büyükelçiliğindeki bir ticaret ataşesinin, Amerikan yapımı tıbbı malzemelerin Çin'e ihracatına ilişkin Bakanlığın "yeni hizmeti" hakkında 3 Mart'ta gönderdiği maile de yer verildi.

9 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAVİRÜSTEN ETKİLENDİ

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerine göre, 2 Nisan'dan bu yana 9 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'dan etkilendi ve 27 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'DE MASKE VE TIBBI EKİPMAN SIKINTISI HAD SAFHADA

ABD'de yapılan bir ankete göre de belediye başkanlarının yaklaşık yüzde 90'ı kentlerinde yeterince test kiti, maske ve koruyucu tıbbi malzeme bulunmadığını söyledi.

ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış

Kaynak: AA

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