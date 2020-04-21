ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
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Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Güncel

ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır

ABD istihbaratından CNN'e konuşan bir kaynak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun çok ağır olduğunu öne sürdü. İsmi açıklanmayan kaynak, "Kim kalp damar sorunu yüzünden ameliyat oldu ve şu an durumu iyi değil" ifadesini kullandı.

21.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:01
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır

Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un ile ilgili dikkat çeken bir açıklama ABD istihbaratından geldi. ABD istihbaratında görevli bir kaynak, CNN'e açıklamalarda bulunarak Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun çok ağır olduğunu söyledi. İsmini açıklamayan bir diğer ABD'li yetkili ise Kim'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ama durumunun ağır olup olmamasıyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

GÜNEY KORE: DURUMU AĞIR DEĞİL

Öte yandan Güney Kore hükümetinden bir yetkili Yonhap haber ajansına Kim'in sağlık durumunun ağır olmadığını söylerken, Kim Jong-un'un kalp damar sağlığı için bir ameliyat olduğu belirtildi. Kim Jong-un'un 15 Nisan'da ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il Sung'un doğum gününde düzenlenen ve ülkenin en önemli etkinliğine katılmaması uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

AŞIRI SİGARA YÜZÜNDEN SAĞLIĞI BOZULDU

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre Kim Jong-un, 12 Nisan'da Kumgang Dağı yamacındaki bir konutta ameliyat oldu ve daha sonra oradaki bir villada dinleniyor. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçanların kurduğu Daily NK isimli haber sitesinde yer alan haberlere göre Kim Jong-un'un sağlığı çok sigara içme, aşırı çalışma ve obezite sebebiyle bozuldu.

CIA, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi, CNN'in iddiası ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
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