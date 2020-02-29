: ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı

29.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:16

Katar'ın başkenti Doha bugün tarihi bir olaya ev sahipliği yaptı. Afganistan'da uzun süredir devam eden barış görüşmelerinde sona gelindi. Anlaşma için imza töreni düzenlenirken, ABD'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Doha'ya gitti.

İLK OLARAK 8 BİN 600'E DÜŞECEK

Taliban heyeti, Afgan hükümeti ve ABD arasında imzalanan anlaşma neticesinde, 135 gün içinde Amerikan askerlerinin sayısı kademeli olarak azaltılarak 13 binden 8 bin 600'e düşürülecek.

Taliban'ın anlaşmaya uymaya devam etmesi halinde ise 14 ay içinde Afganistan'daki NATO ve ABD askerlerinin tamamı bölgeden çekilecek.

"EL KAİDE İLE BAĞLARI KESİLECEK"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Pompeo, Taliban'ın askeri olarak zafer kazanamayacağını anlaması üzerine ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Anlaşmaya uyulup uyulmadığını yakından takip edeceklerini ifade eden Pompeo, Taliban'ın El Kaide ile olan bağlarını keseceğini ve DEAŞ'la mücadele edeceğinin sözünü verdiğini vurguladı.

MAHKUMLAR BIRAKILACAK

Anlaşma kapsamında, ABD ve Afgan hükümeti anlaşma kapsamında 5 bin mahkumu serbest bırakacağı, Taliban'ın ise buna karşılık olarak 1000 kişiyi bırakacağı belirtildi.

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