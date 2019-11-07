ABD Federal Mahkemesi'nden Nusret'e para cezası! 1 milyon 361 bin lira tazminat ödeyecek

07.11.2019 22:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:02

Restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde mahkemelik oldu. Manhattan'daki Nusr-Et Steakhouse'un dört çalışanı, eski patronları hakkında "bahşişlerinin gizlendiği ve kendilerine mobbing uygulandığı" iddiasıyla ocak ayında dava açtı.

Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş, bahsiş havuzunda biriken paranın kendilerinden gizlendiğini, bu parayı görmeyi talep ettiklerinde mobbinge maruz kalarak iş akitlerinin feshedildiğini iddia etti.

NUSRET 1 MİLYON 361 BİN TL ÖDEME YAPACAK

Çalışanların Federal Mahkeme'de açmış oldukları dava, ekim ayında sonuçlandı. Amerikan mahkemesi, işten çıkarılan Türk çalışanlara kaybettikleri maaşlar ve diğer haklar için ödeme yapılmasına karar verdi. Taraflarca mutabık kalınan ve Ulusal İşçi-İşveren İlişkileri Kurulu (NLRB) tarafından onaylanan Sulh Anlaşmasına göre davacılara toplam 236 bin 870 dolar (yaklaşık 1 milyon 361 bin Türk lirası) tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

ÖDEME DUYURUSU ÇALIŞANLARININ ODASINA ASILDI

Mahkeme alınan karar gereği çalışanlara ödemenin yapılacağının duyurulmasını istedi. Bunun üzerine ödemenin yapılacağına ilişkin Nusret Gökçe imzalı bir yazı, çalışanların soyunma odalarının girişine asıldı.