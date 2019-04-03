ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, "Özgür ve adil seçimler demokrasinin önemli bir parçası" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DAHA AZINI BEKLEMİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sözcü Palladino, "Haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Dolayısıyla uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye'den daha azını beklemiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DEN ANINDA YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yerel seçimlerle ilgili açıklamasına yanıt verdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimlerin hür ve adil olması tüm makamların sorumluluğudur. Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Yabancı devletler başta tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye davet ediyoruz. Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınılmalı " dedi.