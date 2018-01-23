ABD Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ankara'da Temaslarda Bulunacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Savunma Bakanlığından yetkililerin de içinde bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görüşmelerde bulunacak.

Heyet sabah ilk olarak Dışişleri Bakanlığına gidecek ve burada Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde adli iş birliği gibi konular ele alınacak. Heyet, daha sonra Genelkurmay Başkanlığına giderek burada toplantı yapacak. - ANKARA