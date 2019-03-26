ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan etmesinin ardından Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkiler hakkında "Üzüldüm fakat şaşırmadım." dedi.

Pompeo, şöyle konuştu:

"BU BAHSETTİĞİNİZ BİR AVUÇ ÜLKEYLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRECEK"

"Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıma kararımızı aldığımız zamanı da hatırlıyorum. Her bir konuda sahadaki gerçekleri baz alıyoruz ve diğer ülkelerin de bize katılarak bu durumun önemini anlamasını umut ediyoruz. Bu bahsettiğiniz bir avuç ülkeyle görüşmelerimiz sürecek."

Pompeo, "Güçlü ülkeler istedikleri toprakları uluslarası hukuka rağmen alabilirler mi?" şeklinde bir soruyu da "Kesinlikle hayır fakat bu çok özel bir durum. İsrail savunma yapıyor." ifadeleriyle yanıtladı.

TRUMP'IN GOLAN TEPELERİ KARARI

Trump'ın Golan Tepeleri açıklaması, kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM),Avrupa Birliği (AB),Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.

Dün, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ortak düzenledikleri basın toplantısında Golan Tepeleri konusundaki kararlarını açıklamıştı.

"Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalayan Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.