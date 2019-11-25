ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak

25.11.2019 00:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:36

Bolivya'da muhaliflerin ve ordunun baskısıyla devlet başkanlığından istifa eden Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, ülkede yeni devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini kapsayan yasa tasarısını imzaladı.

2 GÜN İÇİNDE YENİ SEÇİM TAKVİMİ OLUŞTURACAK

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisince (ALP) onaylanan ve Morales'in seçimlerde aday olmasını engelleyen yasa tasarısı, geçici Devlet Başkanı Anez tarafından imzalanarak yasalaştı. Yeni yasaya göre, ALP, 20 günde ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) üyelerini seçecek ve seçilen üyeler göreve başlamasının ardından 2 gün içinde yeni seçim takvimini oluşturacak.

MORALES ADAY OLAMAYACAK

Seçilen TSE üyelerinin devlet başkanlığı seçimlerini 120 günde düzenlemesi gerekiyor. Anez'in imzaladığı yasada, iki dönem devlet başkanlığı yürüten bir kişinin tekrar seçime katılmasını engelleyen maddenin yer alması nedeniyle Morales, seçimlerde aday olamayacak.

Morales, 20 Ekim'deki seçimlerde tekrar aday olabilmek için gerekli anayasa değişikliğini öngören 2016 referandumundan "hayır" oyu çıkmasına rağmen, Anayasa Mahkemesinin "yeniden seçilmenin politik hak" olduğuna hükmetmesiyle seçimlere katılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterilerine polisler de dahil olmuştu. Bunun üzerine 4'üncü kez Devlet Başkanı seçilen Evo Morales, darbe girişimi olduğunu açıklayarak halkı darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya çağırmıştı.

Evo Morales ise polislerin göstericilere katılmasından sonra darbe çağrılarının yapılması üzerine, halkı darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya çağırmıştı. 11 Kasım'da Bolivya'da yapılacak ve yüz binlerce insanın katılmasının beklendiği dev yürüyüş öncesinde Morales, görevi bırakmasını isteyenlere, "istifa etmeyeceğim" diyerek rest çekmişti.

Polis protestolarının artması üzerine Savunma Bakanı Javier Zavaleta ise, "Devlet Başkanı Evo Morales ve hükümetimiz, silahlı kuvvetlere hiçbir koşulda sokaklarda herhangi bir askeri operasyon yapılmayacağına dair kesin bir emir verdi" açıklamasını yapmıştı.

ABD destekli Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istemişti. Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA