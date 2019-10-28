ABD'den terörist Mazlum Kobani'nin "Ortak operasyon" açıklamasına yalanlama: Neden bahsettiğini bilmiyoruz

28.10.2019 23:36

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü tüm dünyaya duyurdu.

Terör örgütü YPG'nin elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şirin, Trump'ın açıklamalarından önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebubekir el-Bağdadi'yi ortak operasyonla öldürmeyi başardığımız ana kadar sahada beş ay boyunca ortak istihbarat işbirliği ve hatasız bir izleme gerçekleşti. Bu büyük göreve katılan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Trump ise yaptığı açıklamada, "Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler." ifadelerini kullandı.

ORTAK OPERASYONDAN BAHSETMEDİ

Trump konuşmasında, defalarca kez Bağdadi'nin bir köpek gibi öldüğünü ifade ederken, ortak operasyona dair tek bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

"NEDEN BAHSETTİKLERİNİ ANLAMIYORUM"

Terör örgütünün "ortak operasyon" ısrarını yalanlayan bir açıklama da ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den geldi.

Milley, açıklamalarında "YPG-SDF yetkililerinin "ortak operasyon" derken neden bahsettiğini bilmiyorum ve bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama operasyonu helikopterlerin kalkışından inişine kadar tamamen Amerikan askerleri gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bağdadi'nin öldüğü operasyon, önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.