ABD'den Sudan'daki Darbeye İlişkin İlk Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlığın günlük basın toplantısında Sudan'daki darbe hakkında ABD yönetiminden gelen ilk açıklamayı yaptı.

"NİHAİ BİR DEĞERLENDİRMEMİZ YOK"

Sudan'da darbe olup olmadığına yönelik soruyu Palladino, "Bu Sudan halkı için tarihi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok." şeklinde yanıtladı.

"ABD, barışçıl ve demokratik Sudan'ı kuvvetli şekilde desteklemektedir." ifadesini kullanan Palladino, geçiş otoritesini, yönetimde sivil katılımına izin vermeye davet etti.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

"Sudan halkı, kendisini kimin yöneteceğini kendi belirlemelidir." diyen Palladino, ABD'nin şu anki odak noktasının Sudan'daki ABD Büyükelçiliği çalışanları ve vatandaşlarının güvenliği ve refahı olduğunu vurguladı.

Palladino, "Sudan'daki durum şu an değişken, yakından takip ediyoruz." dedi.