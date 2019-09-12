ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar

12.09.2019 11:40

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı olarak 66 ülke ve uluslararası kuruluşa bağlı askeri birimler tarafından oluşturulan ortak görev gücü, terör örgütü PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı teröristleri eğitirken çekilen bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

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Görüntüler ise şu ifadelerle yayınlandı: "Suriye Demokratik Kuvvetleri komando öğrencileri, Suriye'de 3 Ağustos 2019'daki eğitim sırasında bir odayı temizlediler. Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı, yaz eğitimi kapsamında, Kent Arazisinde Askeri Operasyonlar konusunda öğrencilere eğitim verdi."