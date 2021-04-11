ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbass krizi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Rusya'nın bölgedeki agresif politikalarının sonuçları olacağı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki sınırda yer alan Donbass bölgesi ve Kırım nedeniyle yaşanan kriz tırmanmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin Washington'ın tavrını bir kez daha ortaya koydu. Blinken, NBC'ye verdiği röportajda, "ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınırdaki durumdan endişe duyuyor. Konuyu Avrupa'daki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da tartışıyoruz. ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınırdaki durumdan endişe duyuyor. Konuyu Avrupa'daki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da tartışıyoruz. Aynı zamanda Başkan Biden, Rusya'nın 'saldırgan ve sorumsuzca' davranması halinde 'bedelini ödemek' zorunda kalacağı görüşüne hala bağlı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNDE NE OLDU?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.