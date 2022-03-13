ABD'den Rusya'ya NATO toprakları uyarısı: "Tam güçle yanıt vereceğiz" - Haberler

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ABD'den Rusya'ya NATO toprakları uyarısı: "Tam güçle yanıt vereceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD'den Rusya'ya NATO toprakları uyarısı:

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO'nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO'nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 18'inci gününe girerken, ABD'den Rusya'ya NATO toprakları konusunda uyarı geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO'nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı. Sullivan böyle bir durumun yaşanması halinde bunu NATO'nun 5'inci Maddesini tetikleyeceğini ve bir NATO müttefikine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını vurguladı. Sullivan, "NATO topraklarına askeri bir saldırı olursa, bu 5'inci Maddenin uygulanmasına neden olur ve NATO ittifakının tüm gücünü buna yanıt vermek için kullanırız" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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