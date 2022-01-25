ABD'den gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklama: Büyük hayal kırıklığı yaşadık

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş için ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kabaş'ın tutuklanması olayından "hayal kırıklığı" duyduklarını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Biz ifade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Sedef Kabaş ile ilgili bir açıklama yaptı. Price, ABD'nin bu olaydan "hayal kırıklığı" duyduğunu söyledi.

"BİZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRDİĞİNE İNANIYORUZ"

Basın toplantısında konuşan Price, "Biz ifade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğini ve bunun bazılarını rahatsız edecek ya da tartışmaya açık olmasına rağmen korunmasına ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, cumartesi gecesi 02.00'de Sarıyer'deki evine giden polisler tarafından gözaltına alındı.

Geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Kabaş, buradaki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, basın mensuplarının "Açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Daha sonra yapacağım" yanıtını verdi. Kabaş daha sonra ise İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Sedef Kabaş, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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