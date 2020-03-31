ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
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ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölen kişi sayısı 3 bin 400'ü bulan ABD, salgının çıkış noktası olan ve 3 bin 300 civarında ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktı.

31.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:44
ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölen kişi sayısı 3 bin 400'ü bulan ABD, salgının çıkış noktası olan ve 3 bin 300 civarında ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin yayımladığı son verilere göre, ABD, ölen kişi sayısı bakımından Kovid-19 salgınının başlangıç noktası Çin'i geçti.

Üniversitenin güncel rakamlarına göre, ABD, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısında 3 bin 416 rakamına ulaşırken Çin'de virüs kaynaklı ölen kişi sayısı aynı dakikalarda 3 bin 309 olarak rapor edildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Çin'de ölenlere ilişkin sayının "açıklanan resmi rakamlar" olduğuna dikkat çekildi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısının dünya genelinde 40 bini, vaka sayısının ise 823 bini aştığı bildirilmişti.

Salgın sebebiyle en fazla ölüm İtalya'da kayda geçerken onu sırasıyla İspanya, ABD ve Çin takip ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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