Çocuk istismarcıları ifşa edilecek! Prens Andrew de suçlanıyor

Cinsel taciz suçundan sabıkası olan 66 yaşındaki ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla 7 Temmuz'da New York'ta tutuklandı.

Bugün duruşmaya çıkarılan Jeffrey'in kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağına perşembe günü karar verileceği açıklandı. Seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yaşı küçük kızları pazarladığı siyasiler, işadamları ve İngiliz kraliyet mensubu kişilerin de aralarında bulunduğu iddia edilen kişilere ait belgelerin de bu hafta yapılacak duruşmada açıklanması bekleniyor.

KRALİÇE ELİZABETH'İN OĞLU DA SUÇLANIYOR

Belgelerde Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'e ait delillerin de yer aldığı öğrenilirken Jeffrey Epstein'in erkeklere pazarladığı 'seks kölesi' o dönem 14 yaşında olan Virgina Giuffre'nin de Prens Andrew'e ait delillerde ismini geçtiği öne sürülüyor.

Amerika Temyiz Mahkemesi tarafından açılacak belgelerde Amerika'nın önde gelen politikacıları, işadamları, dünya liderleri ve dünyada tanınan bir başbakanın da ismi geçiyor. Bu belgelerde aynı zamanda Jeffrey'in vasıtası ile küçük yaştaki kızlar ile ilişkiye girdiklerini gösteren bilgileri kapsıyor.

Bu belgelerde Prens Andrew'in, mağdurlardan Virginia ile çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra tutuklu Jeffrey ile mağdur kızların da çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.